Darío Lopilato y Marcelo de Bellis trabajaron durante muchos años juntos en "Casados con hijos" y este verano decidieron reencontrarse arriba del escenario en la temporada de Mar del Plata. Los actores y amigos hicieron referencia al programa de televisión que los unió y de su ex compañera de elenco.

Luego de terminar las funciones estipuladas, los artistas fueron entrevistados por "Intrusos" y les consultaron por Érica Rivas. La actriz días atrás había hecho referencia a su desvinculación de la comedia y por está razón ellos decidieron hablar: "Hay cosas que uno no puede manejar y eso es lo que pasa en está situación. Yo no puedo manejar, Marce no lo puede manejar, ya son decisiones más allá. Decisiones personales, de la producción, de lo que sea", comenzó diciendo el hermano de Luisana Lopilato.

Además, Darío comparó el show que hicieron con la Selección Argentina y la importancia que tiene ser parte de ese programa. "Te llaman para la Selección y ese partido lo queres jugar y es lo que me pasa con 'Casados con hijos'. Hay que recordarlo como algo hermoso que pasó", cerró el actor.

Luego habló De Bellis y comenzó diciendo: "Nos cuesta soltar a todos". Además explicó que él y Lopilato decidieron volver a trabajar juntos ya que no habían logrado realizar la obra teatral con Florencia Peña, Guillermo Francella y la esposa de Michael Bublé.

Darío Lopilato y Marcelo de Bellis juntos en la temporada de verano en Mar del Plata.

El actor que interpretaba a "Dardo" cerró: "Con Darío nos queremos y nos admiramos mutuamente como profesional y para nosotros es un placer estar juntos".

