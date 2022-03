Si bien Darío Barassi haría cualquier cosa ante las cámara con tal de entretener a su público, eso no es necesario ya que es muy exitoso en lo que hace y todos lo adoran sin necesidad de extremos.

Sin embargo, el conductor de "100 argentinos dicen" dejó en claro que sus extensas vacaciones no lo tranquilizaron y volvió al ruedo con la misma onda de siempre. Aunque todos sus reemplazos tuvieron mucho éxito, no es lo mismo que con Barassi, por lo que el humorista eligió hacer algo muy especial para su regreso.

.

Como hacía en sus comienzos con el programa de juegos, Darío decidió disfrazarse de una manera muy peculiar: "¿Esto me entra, Gigi? ¡Me va a quedar corto de sisa. ¡Ay, neuropsiquiátrico! No sé si me gusta, el blanco nunca favorece, chicos”.

Una integrante de su equipo le entregó un disfraz de angel e hizo reír a todos. “¿Alguien veía a Ricky Ricón? ¿No es parecido a Rodrigo? ¿Raro, no?”, preguntó a su público al hacer caras extrañas ante las cámaras.

Y cerró con una graciosa revelación: “Me gustó, chicos. Por contrato puse que este año no me iba a disfrazar. Segundo programa y ya estoy así. Sí, bebé. La paz sea contigo”.

¡Mirá la divertida ocurrencia de Darío Barassi en "100 argentinos dicen"!