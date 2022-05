Darío Barassi atraviesa un presente muy emotivo y exitoso. A nivel laboral, el conductor brilla en "100 Argentinos Dicen" y se convirtió en el presentador más querido por el público. Mientras que en el plano personal celebra el embarazo de Lucía Gómez Centurión con quien va a ser padre de su segunda hija.

Por ese motivo, Barassi recibió las felicitaciones de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en los pasillos de El Trece donde lo invitaron a "Socios del Espectáculo". "Es mucho más grande que mi estudio. Me molesta", bromeó el actor al ingresar al piso.

Acto seguido contestó las consultas sobre la llegada de su hija: "Lo que me pasa con los embarazos es que a mí me gusta controlar todo y este es un universo en el que no puedo controlar nada. Me atraviesa totalmente y estoy feliz. Estoy defensor de lo poco que me queda de intimidad y privacidad".

"Estamos de veintipico de semanas. Cinco meses y algo. Soy temeroso de los temas de embarazos. Es un tema delicado en mi familia y soy muy cuidadoso de eso", sostuvo el presentador.

.

Consultado por el nombre de la niña, explicó que al principio era "una disputa". "Yo siempre quise Pilar para una hija. Pero mi apellido paterno es Pacheco y Pilar Pacheco parezco la ruta 8 y entiendo el debate. Es un ramal que me gusta igual. Soy Darío Pacheco en el documento, no es un apellido compuesto".

Sin embargo, con su pareja ya tomaron una decisión: "El que le gusta a mi mujer y es el que va a quedar es Inés. Me encanta el nombre Inés y me parece que va".

¡Mirá el video de Darío Barassi donde habla de la llegada de su segunda hija!