Con la polémica aún vigente por la última publicidad de Jimena Barón que simula un aviso para la contratación de servicios sexuales, la cantante fue acusada de discriminar a Darío Barassi por su peso y no querer trabajar con él en un novela emitida en 2017. El actor respondió a sus dichos y aclaró cómo superó la situación.

Previo a comenzar las grabaciones de "Quiero vivir a tu lado", la intérprete de "La Cobra" habría dicho a la producción que no quería hacer de pareja de Barassi porque "es gordo". "Ella decía: 'Yo, con este cuerpo, tan divina, no puedo salir con este gordo'", aseguró Ángel de Brito en su programa.

El protagonista de "Carcajada Salvaje" aclaró cómo afrontó la situación y aseguró que no le molestan "ese tipo de comentarios". "En el momento, cuando lo leí dije 'seguro que lo dijo con humor, como un chiste' y cuando lo hablé con ella, me dijo 'obvio que lo dije con gracia'", desestimó.

"Este tema lo hablamos en su momento, que fue en 2017, cuando lo leí. Yo me senté con Jime, no le di entidad y hasta me dio gracia. A mí eso no me daña, no me molesta ese tipo de comentario", contó Barassi en un móvil con "Los Ángeles de la Mañana".