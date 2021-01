Tras pasar algunos días en Mar del Plata por trabajo, Darío Barassi regresó a Buenos Aires y tras un día de grabación dio positivo de coronavirus, por lo que de inmediato se puso en aislamiento.

Durante su estadía laboral en la ciudad balnearia, el conductor fue el protagonista de un fuerte escándalo luego de asistir a "Bruto", el boliche denunciado por discriminación al negar el ingreso de una chica por su peso.

.

Sin embargo, en comunicación con DiarioShow.com Barassi contó que se puso en contacto con los responsables del establecimiento quienes le aseguraron que ese accionar "no es la filosofía de la empresa" y remarcó que repudia "totalmente este tipo de acciones".

Pero al retomar su rutina en la Ciudad de Buenos Aires, el actor debió realizarse un hisopado y contó a través de sus redes que padece Covid-19. "Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Sí, di positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija", contó en una historia de Instagram.

Darío Barassi confirmó que se contagió de covid.

Con el correr de los días, el presentador de "100 argentinos dicen" comenzó a padecer algunos síntomas y en comunicación con "Nosotros a la Mañana" expresó: "Yo estoy como guardado, estoy con poco ánimo de sostener un diálogo". El contacto fue a través de audios de WhatsApp que se transmitieron al aire del programa.

"Con mi familia estamos bien. Estoy transitándolo como si fuera una gripe fuerte y, por momentos, estoy más volteado. Pero estoy dentro de los parámetros normales de covid. Por suerte, mi mujer y mi hija están bastantes más impecables. La enana con mocos, pero nada más", continuó.

Darío Barassi con su pareja y su hija.

Además reveló que a la hora de aceptar la conducción del programa de entretenimientos de El Trece tomó la decisión junto a su familia y optó por "transitar la situación así, poniéndole el cuerpo, con protocolos y con cuidados, para satisfacer necesidades laborales, personales y demás".

Pero lamentó: "Evidentemente no me cuidé lo suficiente y acá, las consecuencias. Estoy con un poco de rabia y angustia. Me enoja la situación porque, obviamente, me lo agarré laburando".