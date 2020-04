Todo indica que el romance entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra está en un impasse. La cuarentena obligatoria hizo que la pareja se separe y que cada uno la transite en su país natal. No obstante, más allá del tiempo y de la distancia, los cantantes dejaron de interactuar en sus redes sociales y despertaron rumores de crisis.

Ya transcurrieron varios días desde que los jóvenes rompieron su lazo virtual y casi ni se "likean" sus posteos en Instagram. De todos modos, más allá de su aislamiento cibernético, resurgió en las últimas horas el nombre de Danna Paola como la tercera en discordia, según manifestó este martes por la tarde Rodrigo Lusshich en "Intrusos".

La actriz mexicana de 24 años es conocida por ser la protagonista de "Elite", la popular serie española de Netflix, y se sabe que tiene un buen vínculo con el intérprete de "Un Año". Hace algunas semanas compartieron un vivo de Instagram con sus seguidores y demostraron su buena onda.

El último posteo que hizo el cantante con Tini fue para su cumpleaños, el 21 de marzo pasado.

Además, el año pasado la joven lanzó su disco "SIE7E" y en uno de los temas se refiere a Yatra ya que hace un tiempo la vincularon a él como también a Ozuna y Neymar. Es por eso que escribió la canción "Mala Fama" y expresó: "Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna no. Yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama".

A su vez, los rumores de romance entre la mexicana y el cantante comenzaron en 2018 cuando se los vio muy cariñosos en los "Latin Grammy", sin embargo sucedió antes de que el artista blanqueara su noviazgo con Stoessel.

Luego de que la vincularan con Sebastián, Danna publicó dos imágenes que dieron que hablar en sus historias de Instagram. En la primera compartió la frase "I don`t have to prove shit to you" (No tengo que probarte nada), mientras que en la segunda se ve una sombra con el dedo mayor en alto, haciendo el gesto de "fuck you".