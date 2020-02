Después de la grave denuncia pública de Gastón Quieto contra la hermana de Luisana Lopilato, Daniela, por no permitirle ver a su hijo, la nutricionista lo desmintió y salió al cruce de su ex.

Daniela y el ilusionista se conocieron de adolescentes y años más tarde comenzaron una relación. Fruto de su amor nació Benicio, pero la pareja no logró superar sus diferencias y la relación no prosperó.

"En los últimos meses sólo vi a mi hijo tres veces. Nuestra separación fue complicada. Estuvimos juntos siete años. Siempre tuve problemas para comunicarme con ella y hoy se me complica con Beni", acusó Gastón.

Ante las graves declaraciones, Daniela fue consultada por Diarioshow.com. Lejos de quedarse callada, respondió: "¡Las cosas son al revés! Yo cuido de verdad a nuestro hijo y no lo expongo como hizo él".

Además, aclaró que para estar con el nene, el joven tiene un "régimen de visitas con restricción" y cuestionó su accionar: "¡Hubiera ido a la Justicia, pero fue a un programa de TV!".

Daniela Lopilato y su niño Benicio de seis años.

"Como cuido de verdad a nuestro hijo y no lo expongo como hizo él no voy a hablar públicamente. Se ve que no le conviene explicar por qué tiene régimen de visita con restricción", concluyó tajante.