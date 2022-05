Los escándalos alrededor de Daniel Osvaldo y sus hijos parecen lejos de desaparecer. Sin embargo, una buena nueva estaría en sus puertas ya que decidió casarse con Gianinna Maradona. Si bien tuvieron idas y vueltas a lo largo de la relación, están dispuestos a apostar al amor que se tienen.

La noticia del posible casamiento había surgido días atrás pero Pia Shaw aportó nuevos detalles sobre la decisión de ambos. Durante la emisión del viernes de "LAM", la periodista mencionó que tuvo una conversación con Ana Oertlinger, una de las madres de sus hijos. “Se casan en exactamente en 4 días (10 de mayo) Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona” fue la sorprendente fecha que eligieron.

Esta información no la tenía la mujer de primera mano, ya que explicó que fue Elena Braccini, otra ex, quien le dijo. “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público", comentó en un audio enviado a la panelista.

Daniel Osvaldo junto a Gianinna Maradona.

Lo cierto es que no está claro la cantidad de hijos de Daniel Osvaldo que estarán presentes junto a ellos. Por su parte, Jimena Barón no se expresó al respecto y tampoco se conoce si realizarán un festejo por el paso que brindaron.