Nicki Nicole estuvo en el boca de todos después de ser sincera sobre su opinión respecto la polémica vida y carrera de Diego Maradona y tildarlo de "maltratador". Desde la hija del futbolista, Gianinna Maradona, hasta Duki se refirieron a los dichos de la joven artista y ahora Daniel Osvaldo medió palabra en el escándalo.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", expresó la cantante en diálogo con "El País".

En ese sentido, su colega Duki salió a bancarla públicamente, pero debido a la cantidad de críticas, tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales por un tiempo. A diferencia del trapero, la hija de Claudia Villafañe no tuvo tan buenas palabras para con la cantante: "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune".

Al igual que su novia, con quien se rumoreaba que estaban en medio de una crisis de pareja, Daniel Osvaldo se mostró muy enojado por las declaraciones de Nicole: "Yo creo que por ahí esa chica ni siquiera sabe quién fue Maradona. Maradona fue quien nos hizo conocidos en todo el mundo, el más argentino de todos".

"Es difícil bancar todo, le hicieron la vida imposible a Diego. Se metieron en su vida, no lo dejaron ni un segundo. Todo el mundo opinó, es muy difícil así estar bancando todo el tiempo que estén juzgando", cerró en diálogo con el ciclo "Seguimos".