Un nuevo jueves de "última chance" se vivió en "MasterChef Celebrity" y los participantes fueron sorprendidos por emotiva. cartas de familiares y allegados. Inevitablemente, la emoción se apoderó de Gastón Dalmau, Fernando Carlos, Hernán "El Loco" Montenegro, Juanse, Andrea Rincón y Georgina Barbarossa.

Sin embargo, Daniel Aráoz impactó al contar una particular anécdota con su hijo. "A mi me escribió Pedro, mi amado hijo", comenzó a decir antes de leer atentamente el escrito de su hijo.

"Me dice que mientras escribo esto, me resonó una charla que tuvimos cuando era chico... Recuerdo que te dije que quería ser normal y vos me contestaste '¿para qué querés ser normal?'. Después de un tiempo entendí lo que me querías decir, tenía que ver con ser tal cual como soy y vivir este delirio que es la vida, juntos, con las personas que amamos. Y uno de esos delirios hermosos es la cocina", relató sobre la reflexión de Pedro.

"Siempre trato de cocinar en mi casa, la verdad que una emoción enorme", acotó emocionado el actor tras haber leído las emocionantes palabras de su hijo.