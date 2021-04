Daniel Aráoz fue uno de los mejores en la semana de revancha de " MasterChef Celebrity 2". El actor cordobés se destacó frente a sus compañeros y así logró volver a la competencia gastronómica.

Sin embargo, con la competencia muy avanzada, los desafíos que seleccionan Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis son cada vez más complejos. Este jueves debieron agregar a sus preparaciones un ingrediente poco habitual: los caracoles.

Su primer contacto con el molusco no fue la mejor ya que se mostró muy impresionado ante ellos. "¿Estos caracoles están vivos?", consultó ingenuamente repitiendo una de los bloppers más conocidos de Susana Giménez. Recordemos que la diva de los teléfonos preguntó en una entrevista si los dinosaurios estaban vivos.

Más allá del chiste, Aráoz se mostró preocupado por tener que cocinar con caracoles: "Me da un poco de impresión". "Estoy totalmente shockeado, particularmente no tengo ningún problema de pasar directamente a la gala de eliminación. Es una prueba que me sobrepasa. No sé qué hacer, honestamente lo digo. Me supera, no voy a poder hacer esta prueba", expresó sincero dejando a todos sorprendidos con su actitud.

"Yo sé lo que siente Dani. ¿Puedo ayudarlo?", interrumpió Carmen Barbieri, quien se ofreció a darle una mano para no desistir ante la prueba. "¿Puedo hacer yo el hervor y dartelos después?", le propuso la capocómica a su compañero. "Bueno, a mi me da un poquito de impresión... capaz que le pido una ayuda", concluyó Daniel Aráoz ante uno de los desafíos más difíciles que le tocó en el certamen.

Daniel Aráoz, Carmen Barbieri, Juanse, Cande Vetrano, Gastón Dalmau y Alex Caniggia fueron los concursantes que tuvieron la compleja tarea de hacer platos ricos con la carne de los caracoles.