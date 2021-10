La influencer Dani La Chepi se encuentra en un gran momento desde lo laboral, ya que es la host digital de "Bake Off 2021". Allí se encarga de darle su toque de simpatía al detrás de cámaras de la carpa de pasteleros amateurs en la competencia de Telefe. Sin embargo, realizó una revelación sobre su lado personal.

Si bien se encuentra muy feliz con Javier Cordone, su pareja, comentó algo que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores. Durante una charla con Infobae, reveló: "Estuve muchos años sin tener relaciones sexuales. Muchos, muchos años. Y capaz que de vez en cuando decía: ‘Bueno, llamo a este amiguito...’, y enseguida pensaba: ‘¿Para qué?’ No quería salir más".

.

La cantante se mostró muy sincera y contó que estaba "enojada" con el sexo, una de las razones por la que le costó muchísimo volver a apostar a una relación romántica y estable. En esta línea temática, destacó: "Era todo trabajo, trabajo y trabajo, y bueno, después me quedé sin trabajo. Y también me dediqué plenamente a la crianza de mi hija".

Los proyectos laborales parecen no escasear, en especial porque hace pocos días presentó su nueva canción "Solo Vos". Mientras tanto, se desempeña de gran manera en las redes sociales de "Bake Off 2021" jugando tanto con los participantes como con el jurado y Paula Chaves.

Por último, La Chepi recordó: "No supe combinar mi vida con Isa con tener una pareja. Si iba a lo del papá, me llamaba llorando a las dos de la mañana porque quería que la fuera a buscar y yo capaz que estaba por abrir un vinito con el pibe y era: ‘Uy, perdoname, me tengo que ir’, y arrancaban las discusiones". Esas sensaciones parecen haber quedado en el pasado, ya que volvió a apostar al amor.