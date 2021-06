Dani La Chepi fue una de las participantes más destacadas de “MasterChef: Celebrity 2” a pesar de no haber llegado a las instancias finales. La repercusión que tuvo en las redes sociales la convirtieron en uno de los principales personajes del ciclo. Esta vez se refirió al show en “ El Run Run del Espectáculo”, el programa de Crónica que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

La influencer fue consultada por la publicación del final alternativo que tuvo el ciclo en la que Georgina Barbarossa era la ganadora. Si bien se viralizó con velocidad en las redes sociales, la ex participante se sinceró: “Las reglas son así. Si vos me preguntás si me gustan, no me gustan las reglas”. El resultado legítimo fue favorable a Gastón Dalmau, quien se quedó con la segunda temporada de la competencia.

.

¡Mirá lo que dijo La Chepi sobre el final alternativo de "MasterChef Celebrity 2"!

Lo cierto es que La Chepi desconocía el procedimiento que se realizó en la última grabación del programa de Telefe. “Yo me enteré que se grababan dos finales en el momento que se estaban por dar las devoluciones. No estuve en el primero, yo estaba haciendo videos en Instagram en el primero”, comentó entre risas. La influencer aportó su mirada sobre la filtración de los dos finales que tuvo el ciclo: “Para el que está del otro lado, que se haya visto me parece pobre. Va a sentir que no fue sincero y fue actuado”.

A pesar de haber sido eliminada de “MasterChef: Celebrity 2” hace más de un mes, se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo el programa. “La gente se fanatizó con el programa. Hoy me hisopé y el taxista que me llevó llamó a la mujer. Es un fanatismo que no lo puedo creer”, finalizó.