Tras pasar en marzo por el quirófano, Dani La Chepi se prepara nuevamente para una operación. A la influencer de 42 años le detectaron una anomalía en una de sus mamas y el próximo martes deberán realizarle una punción para obtener una muestra.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano", contó en diálogo con Paparazzi.

"El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar...Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre", sostuvo en referencia a su show Solo Vos que se estrena el 8 de julio próximo.

"Es una serie de Netflix mi vida. Pero bueno, lo que cuesta más, vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas", cerró.

