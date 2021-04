Con el correr de las galas, Dani La Chepi mejoró su forma de cocinar y ahora se posiciona como una de las grandes candidatas a ser finalista de " MasterChef Celebrity 2".

Si bien, cuando arrancó la competencia, la influencer aseguraba que sus intenciones sólo eran participar, divertirse y aprender, el superar cada nuevo desafío despertó en ella las ambiciones de ganar el certamen.

Incluso en una de las últimas devoluciones durante un domingo de eliminación y ante el inminente riesgo de quedar fuera del programa, La Chepi recibió una muy buena devolución del jurado y reveló emocionada: "La verdad que no me quiero ir. Escuchar a ellos tres que están orgullosos es lo que me gustaría que me diga mi viejo ahora".

En camino a la recta final de la competencia culinaria, la cantante contó que haría con el premio en caso de coronarse como la gran ganadora.

Además de clases de cocina, " MasterChef Celebrity 2" tiene en juego 1.200.000 de pesos para quien supere el último desafío en las hornallas.

Y Dani La Chepi reveló que ser acreedora de título máximo donaría el total de la suma. "Si gano, la plata la voy a donar", contó en comunicación con El Espectador. Pero no quiso decir a qué entidad u organismo ni brindó más detalles al respecto.

De todas formas, aseguró que desde su casa busca la forma de perfeccionar sus preparaciones y practicar para conquistar las exigencias de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

"Esto se me volvió como una enfermedad, te juro... Ahora estoy todo el día googleando recetas y fijándome, por ejemplo, si la manzana va bien con el cerdo o cosas de ese tipo. Estoy re cebada. No sabía nada de cocina, nada eh, y ahora siento que estoy aprendiendo. De a poquito", expresó.