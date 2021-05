A pesar de haber ganado popularidad en las redes sociales, Dani La Chepi sigue representando un misterio para los televidentes que cada noche disfrutan de " MasterChef Celebrity 2". Sin embargo, con la competencia avanzada logró abrirse y mostrarse de forma autentica. En ese sentido, este jueves sorprendió al contar una de las etapas más duras que le tocó atravesar junto a su hija Isabella.

Consultada por Santiago del Moro sobre su situación personal, la influencer manifestó: "Sabes el hambre que pasé yo, bebo", le comentó al conductor. Y continuó: "Cuando me quedé sin laburo en el 2015 vendí absolutamente todo lo que había adentro de mi casa para darle de comer a mi hija. Todo lo que tenía lo vendí, más allá de laburar de cualquier cosa".

"Me echaron de una radio en el 2015 y me quedé sin laburo, de la miseria que estaba pasando dije 'a ver voy a empezar a hacer videos y voy a ser mi propia mánager'. Y hoy en día digo gracias a la radio que me echó, porque si no me hubiese echado me quedaba ahí sentada, total yo tenía mi sueldito", reflexionó.

En la misma línea, recordó las enseñanzas que le dejó su familia. "Nosotros no eramos pobres, fuimos una familia humilde. A mi viejo no le pagaban en la fiambrería y me acuerdo que traía abajo de las camperas de gamuza quesos o cosas para que nosotros morfaramos. Cuando pasas esas cosas, ¿de qué te vas a quejar?", contó emocionada.

"Nunca nos sobró nada, pero yo creo que de las miserias se salen. Los argentinos somos sobrevivientes", cerró convencida.

Lo cierto es que su plato, el cual dedicó a su hija, logró conmover a los jurado que la llenaron de elogios. Además de Dani La Chepi, en esta oportunidad cocinaron Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, María O'Donell y Andrea Rincón.