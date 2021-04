La polémica entre Dani "La Chepi" y Sol Pérez comenzó cuando la influencer afirmó que la estudiante de derecho era muy "competitiva". Después de eso, la modelo fue eliminada de " MasterChef Celebrity 2" pero el cruce no terminó ahí ya que se dedicaron varios mensajes cuando aparecieron en distintos medios de comunicación y la tensión fue aumentando.

Ante algunas duras declaraciones de su ex compañera, la instagramer decidió ponerle fin a las malas vibras entre las dos. "Con Sol pude limar asperezas... La cuestión es que ella malinterpretó una humorada que yo hice y la creyó una falta de respeto. Le dije que era competitiva, pero lo tomó a mal. Y después, porque el programa está editado, en una parte yo dije 'ay yo no soy competitiva' y puse una voz que reconozco era un horror. Ahí ella lo tomó como una terrible falta de respeto", relató La Chepi en "Cortá por Lozano".

La Chepi y Sol Pérez se dijeron algunas cosas insólitas por fuera de " MasterChef Celebrity 2".

"Después me hicieron escuchar lo que ella dijo de mí en varios programas. Y fue fuerte. Entonces, pregunté '¿esto es en joda, no?', pero me dijeron que no, entonces la fui a encarar de verdad. En cambio, ella habló por los medios porque a mí no me dijo nada ni me mandó un solo WhatsApp para decirme esas cosas", agregó sobre su compañera en Telefe.

A pesar de todos los malentendidos, finalmente pudieron limar las asperezas entre las dos: "La agarré y le dije que dijo cosas que no me parecían, como que yo estaba en MasterChef por ella. No, eso no es así. Y además sabe muy bien cómo es mi humor, si tengo los mensajes que me mandaba con 'JAJAJA'. No está todo bien, no somos amigas. Pero por lo menos nos respetamos".

¡Mirá lo que dijo Dani "La Chepi" sobre su pelea con Sol Pérez!