El día después de haberse consagrado campeón de " Bake Off" no culminó ahí. Lejos de esto, Damián Pier Basile sigue firme en los medios y todo el mundo quiere saber más y más sobre su vida y los proyectos. Recordemos que el mejor pastelero recibió el premio luego de que el jurado decidiera descalificar a Samanta Casais en la final.

"Sin duda hoy comienza en mi vida una nueva etapa llena de aprendizajes, pastelería y felicidad. Y todo esto quiero compartirlo con mi familia, amigos y todos ustedes que siempre estuvieron ahí con palabras de aliento cuando las necesité. Estoy tratando de leer todo lo que me mandan. Voy a tardar años, pero vale la pena porque siento todo el amor y buena energía que mandan. Gracias por tanto", escribió feliz en las redes.

También aclaró cómo fue que descalificaron a Samanta Casais. "La decisión estuvo en manos de la producción, pero dado el resultado, repudio los mensajes violentos que recibió mi compañera en las redes sociales, no le hubiera gustado estar en ese lugar", detalló.

Y agregó que tras la final del domingo, habló con ella: "Está todo bien. Pasaron un montón de cosas, pero eso no quita que hayamos estado en el mismo lugar cumpliendo un sueño y compartiendo un montón de cosas, más allá de todo lo que se ve en la tele. Nos pasamos horas y horas juntos: desayunábamos, almorzábamos, merendábamos y tomábamos mate todo el día. Compartimos conocimiento y recetas. Se tomó muy bien la charla que tuvimos, la idea era hacer las paces. El día de mañana será una anécdota, ahora a disfrutar de la pastelería que los dos amamos tanto", concluyó, conciliador.

Damián también se refirió a ese video que corrió en las redes como reguero de pólvora donde se lo ve cocinando. "Claramente dice curso de pastelería para aficionados, ahí aprendí a hacer alfajorcitos, brownies, un montón de cosas lindas con un grupo de señoras".

Recordemos que el ganador es rosarino, tiene 31 años, es empleado de comercio y desde muy temprana edad se interesó por la pastelería. También tiene un popular canal de YouTube donde sube diversas recetas. "Ahora es cuando realmente me estoy sintiendo ganador, al ver la reacción de la gente, el amor, los saludos, es increíble. Tengo miles de mensajes en todas las redes sociales que no sé cuándo voy a llegar a responder, pero estoy muy feliz de recibir todo este reconocimiento de la gente, eso es muy importante. Me gustaría decirles a todos los que me bancan sin conocerme que les agradezco muchísimo. No hubiese imaginado esta aceptación".

Agustina y Damián, una amistad que nació en " Bake Off".

La relación con su compañera, Agustina Guz, creció durante el transcurso del reality y se "aman". "Nos dimos cuenta de que somos totalmente iguales, somos la misma persona, como separados al nacer, y ahora nos llevamos perfecto. Eso se notó mucho, y nosotros queríamos transmitir eso, ya ganamos con nuestra amistad y ahora se vienen un montón de proyectos juntos. Vamos a dar clases, divirtiéndonos, que es lo que más nos gusta. Y armaremos un negocio", cerró.