Desde que Gerardo Rozín falleció, sus colegas y seres queridos lo recuerdan siempre con mucho cariño y elogios. Este fin de semana el reconocido conductor hubiese cumplido 52 años y su ex esposa lo recordó con un emotivo posteo.

Otro de los que habló sobre su vínculo con Gerardo, fue Damián de Santo en su visita a "PH Podemos Hablar". El actor es figura de "El primero de nosotros", ficción que el propio conductor de "La Peña de Morfi" creó, inspirada en su lucha contra el cáncer.

De Santo, por su parte, estuvo durante todo el 2018 como conductor en el programa de Telefe junto a Zaira Nara, y en su conversación con Andy Kusnetzoff explicó cómo Rozín le propuso liderar el proyecto.

Damián de Santo estuvo al frente de " La Peña de Morfi" en el 2018 junto a Zaira Nara.

"Ocupé su lugar durante un año. Me eligió él y siempre voy a estar agradecido porque me encantó. Me dijo: 'Yo te llamo porque sos diametralmente opuesto a mí'. Y yo le dije: 'Ya lo creo, yo esas notas no las haría jamás, no las sé hacer, pero empezaré a forjar mi estilo'. Y fue así, aprendí un montón", recordó.

Luego, el protagonista de la novela de Paramount + señaló que la elección de Jey Mammón para continuar al frente del ciclo fue "perfecta", y agregó sobre su experiencia: "Me sentí en mi mundo, con los mismos que estaban en la ficción, los técnicos y directores detrás de cámara, pero a mí me encantó conducir y más este tipo de programa".

Mirá lo que dijo Damián de Santo sobre el momento en que Gerardo Rozín lo eligió para conducir " La Peña de Morfi"