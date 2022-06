A fines de mayo se grabó la gran final de " MasterChef Celebrity la revancha", y este domingo a la noche saldrá al aire el capítulo en el que Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano competirán para ganar el premio. El sábado por la noche, Damián Betular, uno de los jurados del certamen culinario, estuvo como invitado en "PH Podemos Hablar" y se mostró muy contento por este acontecimiento.

Además, el reconocido pastelero argentino recordó los nombres de todas las figuras internacionales que atendió durante su tiempo como chef ejecutivo del exclusivo hotel Palacio Duhau: Barack Obama, Mick Jagger, Emma Watson, Ricky Martín, entre otros.

Andy Kusnetzoff aprovechó la oportunidad para preguntarle al cocinero cuál fue el encargo más costoso que le hicieron, y Betular sorprendió con la anécdota que contó sobre la torta de casamiento de una famosa pareja argentina.

Damián Betular fue chef ejecutivo del Palacio Duhau.

El chef no quiso decir el nombre de los protagonistas, aunque mencionó que son reconocidos. "No voy a decir quiénes son. Ella muy famosa y él también. Ya no están juntos y la torta era una copia, porque justo se casaron en simultaneo, el Príncepe Guillermo de Inglaterra y Kate Middeton. Ella me pidió la copia de la torta de esa boda", indicó Betular.

"Tenía cuarenta pisos, mil rosas de azúcar y cada piso contaba una historia de la cultura inglesa que nosotros adaptamos", explicó sobre el pastel de la boda.

Damián Betular indicó que le pidieron una réplica de la torta de casamiento de el Príncepe Guillermo y Kate Middeton.

Luego, comentó cuánto tiempo dedicó su equipo de catorce personas en la preparación: "Estuvimos quince días para todo el proceso. De esas tortas solo el último piso es real nada más. El resto es de telgopor, sino no hay manera. Nosotros tenemos una torta paralela forrada del mismo color que sale ‘bandejeada".

Con los datos que aportó el compañero de Donato de Santis y Germán Martitegui, algunos describieron que el jurado de la competencia gastronómica se refirió a la boda de Victoria Vannucci y Matías Garfunkel en 2014, que tuvo lugar en el prestigioso hotel de Recoleta.

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel le encargaron su torta de casamiento a Damián Betular, cuándo era chef del Palacio Duhau.

Así, el pastelero reveló que la torta en cuestión tuvo un valor de 20 mil dólares y que a la fiesta de la ex modelo y el empresario asistieron 150 personas.

¡Mirá lo que contó Damián Betular sobre las celebridades que conoció en "PH Podemos Hablar"!