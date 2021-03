Andrea Rincón protagonizó un incómodo momento en la última gala de " MasterChef Celebrity 2" luego de que Damián Betular la retara por "aplastar" una papa en el piso y que luego la presentara en su preparación para que deguste el jurado.

"¿Esta es la misma papa que aplastaste con tu borcego o es otra?", preguntó en tono molesto el jurado del programa. Por lo que la actriz se justificó: "Pero pará, no la aplasté con el borcego. Puse primero una base, me paré arriba de una plancha. En mi defensa, la papa nunca tocó el piso ni mi zapato".

.

Por su parte, Cande Vetrano defendió a su compañera de equipo al asegurar que los métodos tradicionales no le funcionaron y por eso decidió utilizar una táctica distinta: "Dale con lo que sea, aplastá esa papa".

Indignado, Betular lanzó: "Yo no creo que le tenga que explicar a ustedes, aunque no se dediquen a la cocina, que poner algo en el piso no va. Hay mucha responsabilidad en la manipulación de un alimento porque le puede hacer muy mal a la persona que se lo estamos dando".

"Así que darlo todo yo lo tomo para otro lado, puede ser hasta último momento cocinar la papa, aplastarla con un palo de amasar, pero no va al piso. Esas son cosas que acá no van", continuó furioso.

"No estaba apoyada la comida en el piso", remarcó Rincón. Mientras que Damián fulminó: "No voy a discutir, y estaba en el piso". "No les estoy dando de comer algo que estaba en el piso", insistió la artista.