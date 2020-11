Este miércoles en " MasterChef Celebrity" evocaron el espíritu futbolero de los participantes y desafiaron a las figuras de la farándula argentina a realizar los platos típicos que se suelen comer en los estadios de fútbol en distintos paises del mundo.

A El Turco García le tocó hacer el platillo que representa a Brasil. El exfutbolista debió cocinar unas "Coixinhas de frango con tomate", es decir, bombas de masa rellenas de pollo y acompañadas con salsa de tomate. Si bien no tuvo muchas dificultades para hacer la preparación, a la hora de las devoluciones lanzó un fuerte reclamo hacia Damián Betular y el chef no se guardó nada.

"¿Sabes por qué me pasó eso? Por culpa de él", indicó El Turco, señalando a Damián, ante la consulta de Dolli Irigoyen por la presentación final de su preparación. Y continuó: "Me puse nervioso y se me quemó la hamburguesa cuando Damián dijo que hoy se iba uno".

"Si quieren cocinar con una copa de vino tienen su casa, esto es una competencia", le retrucó Betular. "No, esta bien Damián. Vos dijiste eso y uno por ahí está relajado, a veces relajado no significa decir 'relajo', ¿me entendes? Podes estar distendido, mejor dicho", argumentó.

"Yo pienso en mis compañeros también, que piensan como yo, ¿no?", indagó y solo recibió el silencio de sus compañeros. "Igual le puse pollo", acotó tratando de poner paños fríos ante el cortocircuito con el pastelero.

Más allá del cruce con Betular por "la hamburguesa quemada", García no recibió una buena devolución del resto del jurado y se convirtió en uno de los platos más criticados de la noche.