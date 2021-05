" MasterChef Celebrity 2" está llegando a su fin. Cada vez menos participantes, pero la continuidad de Alex Caniggia todavía despierta incógnitas.

Hace algunos días, circuló que El Emperador había renunciado del programa conducido por Santiago del Moro por incomodidades con las devoluciones del jurado. Poco tiempo después se dijo que en realidad fue descalificado de la competencia aunque no quedaron claros los motivos.

De todas formas, como las emisiones están grabadas, Alex mantiene su presencia hasta ahora frente a las cocinas más famosas del país. Además, fuentes cercanas a la competencia afirmaron a Gente que el hijo de Mariana Nannis podría regresar al estudio como hinchada que alentará a los dos finalistas en el último programa.

En medio del escándalo, salió a opinar Damián Betular quien sin rodeos calificó al mediático. "Alex es show, por su personalidad nunca va a ser segundo sino primero. Él quería ser el centro, pero bien, con los platos. A mí me pasó encontrarme con una persona súper educada, yo nunca tuve un sí o un no", reveló en "Polino Auténtico".

ALEX CANIGGIA ¿SE QUEDA O SE VA DE "MASTERCHEF CELEBRITY 2"?

"En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa. Está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario. Él vive en Hudson y tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación", había apuntado su representante Fabián Esperón.

Pero el mismo Alex después salió a desmentirlo a través de una transmisión en Twitch: "¿Andan diciendo que me voy de MasterChef? Pero por qué no se comen una pij...

Esos son los barats ¿viste', los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas. ¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".