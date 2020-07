El éxito de " Bake Off" se vio manchado en las últimas semanas por la polémica que generó la finalista Samanta Casais. Uno de los requisitos del certamen es ser pastelero amateur y salió a la luz que la participante había trabajado en un restaurant y estudiado pastelería.

Es por eso que la producción del programa aseguró que tomaría una decisión sobre el tema. Según informó La Pavada de Diario Crónica, Samanta será descalificada y se repetirá la final.

El pastelero Damián Betular, uno de los jurados del reality, habló sobre el escándalo que empañó el ciclo. “Hicimos las cosas bien hasta el final, yo duermo tranquilo. Esto se grabó hace un año y para la gente que quiere respuestas, las respuestas llegan. Y esta respuesta llegará este domingo", disparó en diálogo con "Por si las moscas".

Y detalló: "La verdad que me impactó, sí. Pero a mi lo único que me importa es que Bake Off, no se ensucie. Ninguno de los que trabajamos ahí somos mediáticos, sólo queremos que se sepa que hicimos las cosas bien hasta el final y por eso no hay mucho más que hablar".

Además, aseguró que es difícil distinguir a un pastelero profesional con uno amateur: "Todo lo que hay en esta era digital no existía cuando yo empecé a estudiar. Yo antes no me podía meter en Youtube a aprender a hacer algo, pero ahora hay tantas herramientas que vos ponés una receta en Google y te aparecen 20 mil tutoriales para hacer lo que quieras".