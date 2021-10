Damián Betular, jurado de " Bake Off 2021", está muy enfocado en su trabajo. Gracias a la televisión y a sus diferentes puestos como cocinero, está de acá para allá. En su rol como jurado logró ganarse el cariño de los televidentes.

En una entrevista que dio para la revista "Pronto" hizo referencia a su "instinto paterno" y sobre sus planes a futuro. "No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto. Tengo instinto paternal y me llevo re bien con los niños pero no me veo en el rol de papá", explicó Betular.

.

Además, habló sobre la excelente relación que tiene con Filipa, hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Cuando llego a grabar 'Bake Off 2021' y está Filipa, a los dos minutos la tengo a upa y nos reímos".

También hizo referencia a que ser padre no lo completaría ya que sus metas en la vida pasan por otro lado. Aseguró que él llega a su casa después de estar todo el día con niños y no siente un vacío. "No es que vuelvo a mi casa y digo: 'Ay, qué lindo tener un hijo'. No me pasa", sentenció el jurado de " Bake Off 2021".

Damián Betular con los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso. y

"Un ratito de tío me encanta, de padre no", terminó de afirmar su decisión. Asimismo, en las historias que comparte de la conductora de "Bake off 2021" se puede ver lo contento que está Damián con los niños y ella misma le dice "El tío Betu".