Damián Basile, campeón de " Bake Off", generó debate al criticar nada menos que a Maru Botana por una receta que hizo en Instagram con unos macarons, que no salieron del todo bien, a juicio del joven. A raíz de la polémica que se armó a su alrededor, decidió volver a referirse al tema.

"Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos", expresó el ganador del reality a través de una historia de Instagram en primera instancia.

Esta vez, el joven redobló la apuesta: "El mensaje que yo di es el que explicaron un montón de profesionales", dijo en una entrevista con "Intrusos". Y agregó: "El problema fue todo, el procedimiento estaba mal, el relleno estaba mal, lo puede decir cualquier profesional, yo no lo soy, pero lo sé, te lo digo porque he probado mil veces de hacerlo, y hasta que me salió tiré un montón de macarons".

"Lo que me indignó es que mucha gente que ve esa receta va a tirar mucha mercadería que es carísima", detalló el ganador de la polémica temporada del reality. Cabe recordar que perdió la final ante Samanta Casais pero usuarios de redes sociales descubrieron que ya tenía experiencia como profesional, por lo que fue descalificada.

Por último, mencionó en el reportaje con el equipo que lideran Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "A todos nos pasa, ella viajó por el mundo y ella sabe lo que es un macaron. Lo que me indigna es que haya tantos emprendedores que se matan por vender algo".