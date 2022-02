Si bien Diego Maradona falleció hace poco más de un año, la mala relación entre sus hijas mayores, Dalma y Gianinna Maradona, con su expareja, Verónica Ojeda, viene desde hace mucho. En las últimas horas, las hermanas expusieron en sus redes una nueva polémica que tiene que ver con su hermano menor, Dieguito Fernando y el palco de su padre en la cancha de Boca Juniors.





La expareja del Kun Agüero mostró en Instagram un chat con Ojeda, en el cual le pide hablar con el niño, pero al notar que los mensajes ni las llamadas llegaban, decidió escribirle a Mario Baudry, abogado de Dieguito y pareja de su madre.

"Disculpame que te escriba a vos, pero me di cuenta de que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya", fueron sus palabras.

Gianinna Maradona expuso que Verónica Ojeda la tiene bloqueada.

Así, la hija de Claudia Villafañe demostró que ella sí tuvo la intención de hablar con el pequeño en su cumpleaños y arremetió contra Baudry: "Basta de dejar que se hable al pedo de mi persona. Basta, capo. Te metiste en un terreno que NO. Siempre vas a ser lo que hacés, más que lo que decís".

Esta furiosa reacción por parte de Giannina, fue provocada por los dichos que hizo el letrado en " Intrusos" el miércoles por la tarde. "Dieguito no tiene hermanos. En el cumpleaños no había ninguno, estaba solo. Tampoco lo llamaron", indicó Baudry, también haciendo referencia a los otros hijos del ídolo futbolístico, Diego Junior y Jana.

Dieguito Fernando nació el 13 de febrero de 2013.

Dalma, quién está próxima a ser madre por segunda vez, apoyó a su hermana en esta situación. "Qué horror ir a la tele a hablar de otra persona y diciendo mentiras... ¡Me da mucha vergüenza! Después exigen vínculos que se encargan de destuir. Por todo eso y por más para mi no hay forma", expresó.

Dalma Maradona apoyó a su hermana.

Por su parte, Ojeda también comunicó su opinión sobre lo sucedido, en un mensaje que le envió a Maite Peñoñori: "Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito. El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños y sí, yo las tengo bloqueadas a las dos, Gianinna y Dalma, me hago cargo. Nunca más van a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada".

Además, el conflicto se acrecentó en el último tiempo, porque a fines del 2021 Verónica quiso llevar a su hijo al palco de su padre en la Bombonera, y no se lo permitieron. "Llamaste a Boca para averiguar y cuando todos te explicaron que el palco no tiene nada que ver con la sucesión, me llamaste a mí. Yo no me manejo así y te voy a pedir que por el bien de de la relación con Dieguito, vos hagas lo mismo", le espetó Gianinna en un mensaje.

Las palabras de Gianinna Maradona contra Verónica Ojeda.

