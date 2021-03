En medio de la investigación judicial por la muerte de Diego Maradona salieron a la luz nuevos escandalosos audios de su abogado Matías Morla y su neurocirujano, Leopoldo Luque. Enterada de los trascendidos, Dalma disparó sin piedad contra sus tías, quienes defienden a ambas personalidades.

"Estoy re bajón porque me entusiasme bolu..., sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como un pelo... Ya que me psicoanalizas te voy a decir la verdad, me siento un imbécil bolu.., tenía ganas de cagar... a piñas en ese momento igual. Decirle: '¿Pero a quién te comiste la con... de tu madre? ¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! ¡For... estás más solo que una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!", asegura Luque en un mensaje de audio difundido en un documental de Infobae.

.

Mientras que del letrado circuló un filoso mensaje contra Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe: "Gianinna dice que te tenemos preso ahí. Lo que hace esa Claudia, eh. Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Yo estoy explicándoles a los sponsors que estás bien. Del video no hay apuro, hacelo cuando estés bien y que tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí, y listo".

Luego de tomar conocimiento de los escandalosos audios, la actriz reflexionó al aire de "Un día perfecto" por radio Metro: "No suelo hablar nunca de estos temas, porque me parece que no es el lugar ni el momento. Pero después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae yo lo necesito. Obviamente que es en el lugar donde yo trabajo. Vuelvo a pedir Justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma que esa gente que está ahí no esté presa".

Y en referencia a María Rosa, Elsa, Rita, y Ana María, las hermanas de Maradona, la panelista sentenció: "A mis tías que son representadas por Matías Morla, les pregunto ¿qué piensan ahora después de haberlo escuchado?".

"¿Qué piensan del médico en el cual ellas confiaban porque mi papá les pidió que confíen en él? Quiero saber ahora qué va a pasar después de haber escuchado todas esas barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber cómo sigue esto, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias. Nada más", cerró furiosa.