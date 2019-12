La familia de Diego Maradona está envuelta en conflictos mediáticos. Problemas de divorcios, enojos insuperables o incluso la disputa por la herencia que dejará el exfutbolista son temas de eternas discusiones entre ellos.

Esta vez fue Dalma Maradona quien reavivó su conflicto con Verónica Ojeda, ex pareja de su padre, y la criticó sin piedad. Desde el nacimiento de su hija Roma, fruto de su amor con Andrés Caldarelli, la actriz intentó mantenerse alejada de los medios como también de los conflictos familiares. Sin embargo, entrevistada por "Los Ángeles de la Mañana", la actriz no se guardó nada.

"Es una persona mala", aseguró la joven sobre Verónica Ojeda. Y continuó: "Siempre estuvo muy en contra de mi hermana (Gianinna) y de mí".

Además, contó que Verónica atacó en varias oportunidades a Claudia Villafañe: "Se ensañó con mi mamá como no se ensañó nadie".

.

"Trucó fotos e hizo cosas rarísimas. Y ahora que tiene un hijo es como que dejamos de tener importancia en su vida, pero hizo cosas horribles", manifestó tajante.

Dalma Maradona no pudo conocer a su hermano por culpa de Ojeda

Luego de que Ojeda asegurara en el living de Susana Giménez que tiene "siempre las puertas abiertas" para la familia de su hijo, que tiene con Diego Maradona, la actriz la desminitó.

"Yo hablé en su momento con Verónica y le dije que quería conocerlo, sin cámaras de por medio ni nada, pero ella me dijo que no", reveló Dalma y agregó: "Me lo negó y no me quedó otra que respetar su decisión de madre".

Dalma quería juntarse con su hermano sin la presencia de Ojeda porque a ella no la quería ver. "Un día me enteré que Dieguito iba a estar solo con sus abuelos y le propuse verlo pero ella me dijo que no", cerró.