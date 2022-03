Dalma Maradona habló acerca de la foto que sorprendió al mundo, ya que se reunió con sus hermanos, Dieguito Fernando y Gianinna (Jana no pudo asistir y Diego Jr. vive en Italia), más la presencia de Verónica Ojeda y de Claudia Villafañe, para consensuar acerca de los próximos pasos a seguir contra Matías Morla y los imputados en la causa por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona.

Varios programas de la televisión argentina analizaban que era la única que tenía cara como de enojada; también hubo debates con respecto a la ubicación de los cinco y fue ella quién se refirió al tema. "Hicimos varias fotos con respecto a las distancias, pero yo no le di importancia a eso. Para mí la cosa pasaba por otro lado, teníamos que dejar de lado las diferencias, si bien pensamos distinto en un montón de aspectos, pero sí teníamos claro un propósito común y es lo que valoramos en ese encuentro. Todos queremos que se haga justicia", comentó.

Además, agregó: "Tal vez a los medios les sirve contar que en ese encuentro estábamos peleados, pero la verdad que no sucedió. Fui la última en llegar porque estaba en el programa de Ángel de Brito en vivo y apenas entré lo hicimos rapidísimo. El fin de la foto tiene un fin claro".

Dalma Maradona habló sobre el encuentro con sus hermanos.

Con respecto a las ausencias de sus dos hermanos en la foto, señaló: "Prefiero no hablar de eso, a mí me preguntaron si teníamos que estar todos, dije que sí, de modo que también respondo por mí. En la foto subimos el comunicado firmado por los que estábamos ahí y después firmaron otro día los demás".

Con respecto al escenario ideal que representaría el pedido de justicia dijo: "Básicamente queremos saber a qué hora murió papá, qué pasó ese día, porque nosotros nos enteramos cinco horas después. Si sucedió a las 7, por ejemplo, me tendrían que haber avisado a las 7, no al mediodía. También quisiera aclarar que yo no sabía que Jana estaba viviendo en Barcelona y repito que sólo hablo por mí. También desconocía que Morla vive ahí. Morla me hizo ochenta mil juicios, nunca le pedí nada. Vivo mi vida y me encargo de las cosas que me corresponden. Es más, haberle ganado un juicio penal a esta persona habla de lo que estamos haciendo. En ese sentido estoy muy tranquila, pero quisiera saber ya que pasó con mi papá".