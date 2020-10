La serie sobre la vida y carrera de Diego Maradona, producida por Amazon, ya tiene su primera temporada terminada, pero todavía falta que la plataforma oficialice el lanzamiento. Todos los fanáticos del astro del fútbol esperan ansiosamente el estreno de la ficción para ver que detalles incluyeron, ya sea su problema con las drogas o su vida familiar junto a Claudia Villafañe y sus dos hijas, Dalma y Gianinna.

La familia Maradona

Cuando se anunció la producción, Jorge Rial reveló 14 exigencias del ex futbolista para que se muestren en la serie, una de ellas fue incursión en el mundo de las adicciones: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”.

Los 14 puntos del pedido especial de Diego Maradona a @PrimeVideoLat en contra de Claudia y sus hijas @dalmaradona y @gianmaradona. Esto solicitó que se ponga en la serie. Ahora en @Intrusos pic.twitter.com/eS4Z7WOmIS — JORGE RIAL (@rialjorge) July 8, 2020

En una visita a " Los ángeles de la mañana", Dalma esclareció algunos detalles sobre la polémica: “ Con respecto a los puntos, mi mamá habló un montón con mi papá sobre eso. No los pidió él. Había algunas cosas que mi papá no sabía. De hecho, cosas que dicen de mi abuelo, que son súper graves y obvio que son falsas”.

“ Mi mamá le preguntó por qué decía eso si él sabía que no era real, y mi papá le dijo ‘no, yo sé que esto no es real. Obvio que no’”, explicó Dalma sobre la conversación que mantuvieron la participante de " MasterChef Celebrity" y el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Claudia, Dalma, Diego y Gianinna junto a Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero

" Me parece bien que mi mamá haga saber (que es mentira) y que lo haya llamado a mi papá para decirle y que hayan tenido esa charla. Que no terminó a los gritos, ni nada como dijeron. Había un montón de cosas de las cuales mi papá no estaba informado. Como este tema de mi abuelo, o que mi mamá no lo dejaba ver a sus otros hijos. Nada que ver. Hay algo ahí que está raro. Pero bueno, también es hablar de estos puntos para volver pegarle a mi mamá, es lo de siempre”, manifestó sobre la serie biográfica de su papá.

Para cerrar el tema, la mamá de Roma aclaró que Maradona no estaba enterado de la firma de estos puntos: “ Cuando mi mamá le preguntó por qué los firmó le dijo que no estaban firmados por él. Hay algo que no cierra, pero es una incomunicación que ya sabemos perfectamente de dónde viene y para qué. Es agotador”.

