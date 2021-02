Claudia Villafañe se consagró como la gran campeona de la primera temporada de "MasterChef Celebrity" y era predecible que la producción tenga en cuenta a Dalma Maradona para participar de la segunda edición. Si bien es sabido que la actriz tiene sus dotes culinarios, en las últimas horas sorprendió al contar por qué rechazó la oferta.

A pesar de la alegría por el triunfo de su madre, la mediática todavía procesa el dolor que significó el fallecimiento de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre. La partida del Diez conmocionó al mundo entero, pero también pegó fuerte en su familia.

Este viernes se cumplieron tres meses de su muerte y Dalma decidió recordarlo con una emotiva imagen de su infancia donde se lo ve al exfutbolista disfrazado de payaso. Además, abrió una caja de preguntas y sus seguidores aprovecharon para consultarle sobre la maternidad, el trabajo y también cómo lleva el duelo por la pérdida de su padre.

En una de las primeras consultas, un usuario le preguntó: "¿Te gustaría estar en 'MasterChef'?". A lo que ella contestó segura: "Disfrute mucho de ver a mi mamá ahí y me convocaron para la segunda temporada, pero dije que no porque no me sentía preparada anímicamente para hacerlo".

Dalma Maradona contó por qué no aceptó estar en " MasterChef Celebrity 2".

Por otro lado, también le preguntaron cómo sigue luego de haber dado positivo en coronavirus. "Tuve dolor de cabeza algunos días después (de haber dado positivo), pero creo que en general nos tocó muy leve", detalló.

Además, también hubo varias preguntas relacionadas al astro del fútbol. "¿Qué es lo más lindo que recordas de tu papá?", indagó un seguidor. "De mirarnos y tentarnos de la risa. De verlo llorar de emoción entre el público cuando le regale una obra de teatro. Lo recuerdo todos los días. Por supuesto me quedo con lo bueno", comentó.

En ese sentido, su hija Roma no podía faltar entre las consultas: "¿Roma te pregunta por su abuelo?". "Roma lo tiene muy presente todos los días. Pego un sticker de él en su vasito y le da un beso todos los días. También a veces me pide de llamarlo por facetime (videollamada)", aseguró.

Por último, aprovechó para contestar uno de las "preguntar recurrentes" que le hicieron en su cuenta de Instagram en relación a los escándalos judiciales que prevalecen en torno a su padre. "Si creo que se va hacer justicia por mi papá. No voy a parar hasta que eso suceda. Profesionales de la salud comandados por un hijo de pu... (en referencia a Matías Morla). Hasta que no estén todos presos no voy a parar", advirtió tajante.