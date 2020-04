En 2018, Dalma Maradona se casó con Andrés Caldarelli y en 2019 se convirtió en mamá por primera vez de Roma. Su padre, Diego, estuvo ausente en ambas oportunidades.

Si bien el "Diez" no presenció esos momentos, está intentando mejorar la relación con sus hijas, que se vio afectada por la batalla legal contra Claudia Villafañe.

En el cumpleaños de Dalma, una de las confirmadas para el "Bailando", él, Gianinna y Claudia participaron de una videollamada en conjunto para celebrar a pesar de la cuarentena obligatorio por el coronavirus.

Pero además, la hija de Diego reveló que el ex futbolista ya conoció a su nieta. "¿Tu papá ya la conoce a tu hija?", le preguntaron en un móvil que io a "Hay que ver", conducido por José María Listorti y Denise Dumas.

.

"Sí, ya la conoce hace un montón", confesó. "¿Y, baboso total?", consultó Listorti. "Sí, recontra. Lo que pasa es que yo no lo quise decir porque para mí no era necesario decir 'che, sepan todos que ya la conoció'. Eso corría por cuenta de los demás. No es que la conoció hoy por videollamada. La conoce hace un montón", detalló.

En agosto, Dalma había asegurado que Diego todavía no conocía a la pequeña Roma ya que necesitaba "hablar y resolver algunas cuestiones antes".