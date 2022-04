Luego de que esta semana la famosa casa de subastas Sothebys anunciara que espera que la camiseta usada por Diego Maradona cuando marcó su famoso gol de "La mano de Dios" contra Inglaterra, en el Mundial de México 1986, sea vendida en al menos 4 millones de libras (5,23 millones de dólares) una de las hijas del Diez puso en duda su autenticidad.

Luego de las impresionantes cifras en la subasta de bienes, Dalma Maradona y su madre Claudia Villafañe sostuvieron que la casaca a subastar no es la que utilizó al momento de marcar los dos históricos goles de Argentina, sino que es la que vistió durante el primer tiempo. Actualmente es propiedad del ex volante de la selección inglesa Steve Hodge, quien intercambió camisetas con Maradona luego de que Argentina venciera por 2-1.

El ex futbolista Steve Hodge subastará la mítica casaca.

"Este ex jugador cree que tiene la camiseta del segundo tiempo de mi papá, pero es una confusión. Tiene la del primero. Queríamos aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad", dijo durante una entrevista con El Trece. "Lo sé fehacientemente. Claramente él no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta", agregó, sin dar más detalles.

Ante este revuelo, Sothebys desmintió a Dalma en un comunicado: "Hemos contratado a una empresa externa, Resolution Photomatching, que es muy respetada en el mundo de los recuerdos deportivos, que estudió muchas fotos de todo el partido y pudo encontrar múltiples coincidencias concluyentes para ambos goles".