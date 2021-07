El pasado 25 de noviembre del 2020 falleció de manera inesperada Diego Maradona, una noticia que aún duele entre sus fanáticos y mucho más aún en su círculo familiar. A poco de los ocho meses de su partida, Dalma rompió el silencio y habló sobre los últimos días del Diez.

La hija del astro del fútbol y Claudia Villafañe contó detalles acerca de la intimidad de su relación y apuntó firme contra la "organización" que corría por detrás de él. Incluso disparó sin filtro contra Matías Morla.

.

"A mí a mi papá no me lo va a devolver nadie", comenzó conmovida la joven en una entrevista con "Los Ángeles de la Mañana". Y luego habló del vínculo que mantenía junto a su hermana Gianinna con el ídolo del deporte: "Muchas veces quedamos como locas con Gianinna por no contar las cosas que hacíamos con mi papá. Y la verdad es que no tenemos que explicar nada".

En ese sentido apuntó contra el entorno que rodeo a Maradona en el último tiempo: "Nos costaba mucho llegar a mi papá, muchas veces fuimos a verlos y la 'organización' no nos dejaba entrar y después nos llamaba mi papá preguntándonos por qué no lo habíamos ido a ver. Estaba todo orquestado para que sucediera lo que terminó sucediendo".

La causa de Diego Maradona en la Justica

Ahí fue cuando se refirió a los chats que se filtraron en los medios sobre conversaciones médicas y aseguró: "Ya sabemos todos quien los filtró y tengo la conciencia tranquila porque ahí no van a encontrar nada que nos haga quedar mal o responsables de lo que sucedió".

Al mismo tiempo sobre las razones de su muerte, Dalma analizó que "hubo mucha negligencia, hay gente involucrada y lo dice la justicia".

"Yo los quiero ver presos a todos, a todos, a Morla también, no sólo a los que lo trataron. Es un asco lo que le hacían a mi papá. Y lo que tenían que hacer no lo hicieron", expresó.

Además disparó contra el neurocirujano Luis Luque: "Hubo maltrato y destrato, Luque me puteaba porque yo lo exponía de como lo trataban. Se dio lo que se dio porque no se lo trató de la manera que lo tenían que tratar. Estaban organizados para que sucediera lo que sucedió".

Dalma Maradona no quiso revelar cómo se enteró de la muerte de Diego

En un momento de la entrevista, Ángel de Brito le preguntó a la actriz cómo conoció el fallecimiento de Maradona, pero ella reveló que es un tema que aún no se siente lista para hablar en televisión.

Si bien aclaró que no tenía problema en responder ninguna de las preguntas, tanto del conductor como de sus panelistas, remarcó que sí pone "un freno en aquellas cuestiones que todavía duelen".

"Perdón, pero eso no lo voy a hablar, es algo que me duele un montón y no estoy preparada para hablarlo en televisión", confesó.