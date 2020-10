En la noche del lunes, " MasterChef Celebrity" tuvo una gala especial en la que familiares de los participantes fueron invitados para ayudar en la cocina. Claudia Villafañe contó con la compañía de su hija Dalma Maradona.

No obstante, la actriz tuvo la llamativa actitud: se retiró antes del estudio. Intrigados por su abrupta salida, los usuarios de las redes no la perdonaron y la criticaron. Luego de terminar de preparar un Torta Balcarce y tras la devolución del jurado, la hija de Diego Maradona se marchó del piso.

"Perdón que me tengo que ir pero tengo una beba, que es la primera vez que la dejo tanto tiempo. Entonces estoy como desesperada", explicó Dalma después de escuchar los elogios de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Sin embargo, recibió una ola de críticas a través de Twitter por su decisión.

Ante los comentarios negativos de los seguidores del programa, la mamá de Roma, de un año y medio, respondió furiosa: "Me dio mucha pena tener que irme antes del programa pero la grabación dura 8 horas y 1) mi hija no tiene niñera 2) ¡No me pareció buena idea llevarla a un canal y que esté encerrada en un camarín!".

Luego de que uno de sus seguidores le dijera que no hacían falta las explicaciones, Dalma completó: "Hay Mabels diciendo '¿no podías esperar 5 minutos más..?'".