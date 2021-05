Hace apenas unos días, Dalma Maradona y el equipo de "Un Día Perfecto" en Radio Metro organizaron una apuesta en la que la actriz debía lograr contactar al actor mexicano del momento gracias a su papel en la serie de Luis Miguel, Diego Boneta.

Frente a sus colegas Gabriel Schultz, Cayetano y Cayetina, la hija de Diego Maradona usó sus redes sociales para compartir un video en el que le pidió a Boneta que participara de una corta charla al aire.

Ante la incredulidad de los comunicadores, Dalma consiguió el teléfono de la estrella y lo llamó durante el programa radial. Maradona y su equipo charlaron con el actor sobre el boom de la biopic de Netflix sobre "El Sol de México", su carrera y distintos temas.

Diego Boneta habló con el equipo de "Un Día Perfecto" sobre Luis Miguel.

Boneta reveló que "después de la primera temporada me dio pánico porque me costó mucho salir del personaje. Yo hablaba como él sin darme cuenta".

Por lo que tomó una decisión importante en su carrera: "Quise enfocarme en hacer proyectos completamente diferentes como Terminator o Monster Hunter. Y ahora trato de que cada proyecto sea diferente, trato de no caer en la comodidad. Lo que quiero es no quedar encasillado en nada".

Dalma Maradona consiguió hablar con Diego Boneta.

Además, el actor se distinguió del artista: "Yo no soy Luis Miguel, no canto como Luis Miguel... yo soy actor, no soy cantante. Yo hago lo posible para acercarme desde la interpretación. Pero creo que las cosas pasan por algo".

Después de terminar la entrevista, la hija de Claudia Villafañe le dedicó un corto mensaje de agradecimiento al actor en sus redes: "El momento radial más importante de mi vida (hago radio hace 4 meses) ¡Gracias a todos por ayudarme a cumplir el desafío! ¡Gracias Diego SOS UN DIVINO!".