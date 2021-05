Luego del informe de la junta médica, que definió al equipo médico que estaba a cargo de la salud de Diego Maradona como "ineficiente, temerario e inadecuado", Dalma Maradona apuntó sin piedad contra Verónica Ojeda.

Todo comenzó cuando el periodista Pablo Layus se refirió a la acusación de las hija del "Diez" y Ojeda contra el entorno del ex futbolista fallecido. “Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el ‘entorno’ no las dejaba, no nos alcanzaría un programa. ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera”, escribió en su cuenta de Twitter.

.

Su mensaje tuvo gran repercusión en las redes sociales, pero hubo un mensaje que llamó mucho la atención y fue el de la propia Dalma. "Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella... Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo", escribió furiosa y aclarando que Verónica fue la persona que prohibía en su momento la comunicación entre ellas y Diego.