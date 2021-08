Luego de la polémica visita de Ana, Kity y Cali Maradona a "Debo Decir" junto a Matías Morla, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe salieron a responder a las hermanas de Diego Maradona.

Madre e hijas compartieron un vivo de Instagram donde tuvieron a más de 31 mil espectadores y hablaron acerca de los dichos de las tres mujeres en su entrevista televisiva. "No entiendo qué le pasó a la tía, que se olvidó que mamá la llevó abrazada durante todo la parte del cementerio", empezó Dalma indignada.

.

Mientras que Gianinna reforzó: "Tuvo amnesia". Pero la campeona de "MasterChef Celebrity", las frenó: "Chicas, no hablen mal. Ellas son sus tías. Lo que hicieron en televisión habla más de ellas que de ustedes. No se hablan estas cosas así".

Sin embargo, la actriz siguió: "Dicen que no las invité a mi casamiento y eso es mentira. Las llamé. De hecho una de ellas dijo que sí la invité y fue porque era fiestera... listo... nada más que decir". A su vez, Villafañe reconoció que las llama todo el tiempo pero "no atienden el teléfono".

Las hermanas de Maradona son representadas por Matías Morla

"Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo", aseguró picante.

Al mismo tiempo, Gianinna recordó: "El día del homenaje a papá, yo las llamé para ir a buscarlo y me dieron mil vueltas. Primero que sí, después que no... estaba en la casa de mamá y me dejaron sola. Que no digan que no sabían lo que pasaba".

Y su hermana reflexionó que todavía "no está todo podrido" en su relación con las hermanas de su papá. "Para nosotras no. Como ellas no tienen problema con nosotras, nosotras no tenemos problemas con ellas. Nunca nos quisieron. No es una novedad esto. Chau...".

Por su parte, Claudia fue intrigante: "Si pudieran hablar todos los que tienen que hablar, esto se terminaría en dos minutos". Pero antes de involucrar a una amiga de Dalma, ella le remarcó: "No, no ensucies gente".

Luego, en "Nosotros a la Mañana" leyeron un fuerte mensaje de la ex esposa de Diego en contra de Ana, Kity y Cali, representadas por Matías Morla: "Miente, miente que algo quedará".