En las últimas semanas, circuló en los medios el rumor de que Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann habían terminado su matrimonio. Como son una de las parejas más queridas del ambiente, muchos lamentaron la supuesta noticia, y para transmitir tranquilidad, ambos salieron a hablar y aseguraron que solo eran versiones falsas.

En su paso por "Mitre Live", Juan Etchegoyen le preguntó a Gutmann como atravesó esta polémica. “La verdad es que fue muy incómodo porque nunca fuimos chimento en nuestra vida personal y fue muy raro. Yo consumo a los chimentos y ver mi cara y la frase de separación me resultó muy raro. Por suerte, estábamos bien en ese momento con Sebastián”, explicó al inicio.

Luego, señaló que la incomodidad que sufrió fue más que nada por sus hijos: “No me resulta nada cómodo verme en una noticia que no tenga que ver con mi trabajo. Incluso iba a buscar a mis hijos al colegio y sentí mucha vergüenza. Es raro que se hable de vos”.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutman están juntos hace veinte años y tienen dos hijos.

Además, la locutora replicó una de las frases que le hizo uno de sus hijos por lo que escuchó en el colegio que comentaban sus compañeros sobre su familia: “¿Viste que están diciendo que papá y mamá se separaron?”. “Eso fue lo raro de la situación, que mis hijos no entendían que estaba pasando”, señaló consternada Gutmann.

En cuanto a como se vivió esta situación puertas adentro con su marido, Dalia reveló: "Con Sebas ni hablamos de este tema, como que lo ignoramos. Ni con la terapeuta lo comenté. Hice como que esta noticia nunca pasó. Si alguien quiere decir que diga lo que quiera pero lo importante es la verdad”.

Si bien no fue un momento agradable, la humorista pudo rescatar algo postivo sobre este confuso episodio. “Sí, la pasé mal...Hubo una parte linda que fue la de darme cuenta que a la gente le gusta que estemos juntos. Me llegaban mensajes a las redes sociales pero no quería leer ningún portal de noticias. Veía que había una cosa de apoyo a la pareja que era muy tierna”, concluyó.

