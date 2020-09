A poco menos de tres meses para el inicio de la temporada de verano, Dady Brieva habló sobre la delicada situación que se prevé para los espectáculos teatrales en el marco de la pandemia de coronavirus.

Después de más de cinco meses de cuarentena, el cómico contó cómo adaptó su rutina laboral a la modalidad de trabajo home office. "Estoy muy bien. No vengo todos los días a la radio. Vengo uno o dos y después lo hago desde casa", detalló en comunicación con "Implacables".

.

Además, el ex "Midachi" reveló que aprovecha el tiempo para ocuparse de las tareas del hogar: "Trabajando con los chicos, haciendo los quehaceres domésticos, tratando de cuidarnos y de cuidarse. Ver cómo están todos, la familia, porque mi vieja está en Santa Fe".

"Soy muy bueno limpiando. Vos no sabes la cantidad de pelusas que se juntan debajo de la cama", bromeó. Pero con la vista puesta en las clásicas plazas turísticas de Villa Carlos Paz y Mar del Plata, el humorista advirtió: "Lo veo muy difícil".

Además, opinó sobre las nuevas alternativas teatrales que se originaron en medio del aislamiento social: "Me niego al streaming. Me niego a ver cine por plataformas, es por discapacidad no es para hacerle la guerra a nadie. A mí me gusta el libro leerlo y mojarme el dedo para cambiar la hoja. Del teatro me gusta el teatro".

En ese sentido lamentó: "El teatro es lo último que va a salir. Es más probable que me ponga tetas antes de que salga el teatro". En cuanto a la dramática situación de los actores y del sector remarcó: "Estamos aguantándola y viendo que es lo qué pasa".