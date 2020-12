En una entrevista con "Intrusos", Dady Brieva explicó por qué ya no teme dar sus opiniones políticas, a pesar del costo que tiene que pagar: "Me dicen: ¿Dady, te parece? Vos que hacés reír y llorar, hacés streaming, dejate de joder, hacé la plancha. Pero no, me divorcié a los 50, volví a tener hijos, trabajé e hice de todo. No soy ningún pelotudo, hace muchos años que estoy en esto y digo lo que siento, con todo respeto. Lo que dije del camión, los que se indignan son ellos. Y lo que pasa en las redes no es lo que pasa en La Matanza, no es lo que pasa subterráneamente en el país. Le tocó un año difícil a Alberto, muy fuerte, pero yo le tengo una fe ciega".

También se refirió a los rumores de separación entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana, quien es su amigo íntimo y productor: "Yo no fui ni al velatorio (de Diego Maradona), ni hablé con Claudia, a mí no me gusta, ella sabe que yo lo siento, le debe sobrar afecto de gente que lo quería a Diego".

.

"Yo los quiero mucho a ellos. Con Taiana no estuve hablando, él es de pocas palabras y me he plegado a ese sentimiento. Hasta me da vergüenza preguntarle: ¿cómo está Claudia, siguen juntos? Me da pudor, pero yo no creo que estén en crisis", concluyó.