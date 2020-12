Dady Brieva supo convertirse en uno de los personajes más controversiales de la farándula argentina por sus fuertes opiniones políticas. El actor no tiene filtro a la hora de dar su mirada y el pasado 12 de octubre quedó demostrado ya que, cuando se llevó a cabo el "banderazo" contra el gobierno nacional, lanzó polémicas declaraciones que lo llevaron a ser denunciado ante el FBI.

"Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio", fue la escandalosa frase que Brieva disparó contra los ciudadanos que se encontraban manifestando en el centro porteño en repudio de las medidas tomadas por el Gobierno debido a la pandemia de coronavirus.

"Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio", fue la frase de Dady Brieva que detonó toda la polémica

Luego de su accionar, el humorista fue denunciado penalmente por el espacio político "Mejorar", integrado por Yamil Santoro y Darío Lopérfido. La periodista Lana Montalbán, radicada en Estados Unidos, decidió actuar y lo denunció ante el FBI por "incitación a la violencia y propiciar actos terroristas".

"No me chupa un huevo porque tengo como el castigo, tengo una denuncia penal, que ya fue desestimada y ahora fue apelada de nuevo. Yo te digo, a mí no se me caen las frases. No soy ningún pelo...", manifestó Brieva en diálogo con "Intrusos".

El Midachi no se arrepintió de su frase sobre el banderazo

"Digo lo que siento, con todo respeto, lo que dije del camión todo el mundo lo sabe. Los que se indignan son ellos. Lo que pasa en las redes no es lo que pasa en La Matanza, subterráneamente en el país. Pasan otras cosas, no nos comamos el amague de que pasa en una agenda de seis temas que tienen la mayoría de los medios".

"Esto fue en un contexto de un humorista que se llama Gerardo Delelisi, jugábamos a esto como juegan tantos periodistas serios que están en todos los canales a decir cosas. Estuvo dentro de las tantas exageraciones que yo hago y hacen todos los humoristas y conductores cuando los ponen en una radio. Soy un tipo combativo. Algún dolor les debo causar", cerró en América TV.

¡Mirá el descargo de Dady Brieva!