Dady Brieva es uno de los artistas más comprometidos en cuanto a la situación política del país. En esta ocasión, sus polémicas declaraciones respecto a la marcha del 12 de octubre, en contra del Gobierno Nacional, causaron revuelo en las redes sociales.

En su programa de radio "Volver mejores", en "El Destape Radio", el actor declaró tener el deseo de "atropellar" a las personas que estuvieron presentes en el Obelisco: “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das una idea”, lanzó súper picante.

“Hay una Argentina que debería estar unida, pero que no lo está, y si no lo está, no es por culpa nuestra. Hay que legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es de una guerra”, explicó el integrante de Midachi a sus compañeros.

“Me parece que nosotros fallamos cuando estamos apuntando y enfrente vemos a un tipo que podría tener una madre, y que la vas a dejar sin hijo porque el domingo es el día de la madre, y ahí nos pone un tiro en la cabeza", expresó lapidario.

Dady Brieva disparó contra los manifestantes que se manifestaron este lunes.

"Me parece que estamos fallando en eso porque somos escrupulosos y porque tenemos una discapacidad para hacer el mal, porque consideramos que pensamos que la patria es el otro, y porque consideramos que el que tenemos enfrente también es el otro. Entonces me parece que nos pasan cosas como estas", concluyó.

