Luego de que se dio a conocer la noticia que L-Gante había sido demorado en Chile, varias personas del medio empezaron a cuestionar el entorno que rodea al cantante de "Cumbia 420". Una de ellas fue Karina Iavícoli en "Socios del espectáculo".

Allí la panelista dio su opinión y dijo: "A L-Gante lo sigue un montón de gente, es un fenómeno muy conocido que llegó para quedarse, cuídenlo". Además, agregó: "Ya vivimos un montón de historias de gente conocida que arranca bien, todo genial y empieza un camino sinuoso".

.

La rubia siguió y comentó: "No sé si es el futuro de él, no es que se lo estoy augurando, lo que digo es que muy joven, que no se maree y que la gente que está alrededor lo cuide para que siga triunfando y le vaya bien".

Ante la situación que tuvo que vivir la pareja de Tamara Báez, su abogado, Alejandro Cipolla salió a hablar y explicó lo que sucedió con su cliente. "Por suerte ya está en el hotel, no se le encontró que tuviera algún tipo de restricciones, ni nada indebido en su equipaje", afirmó el letrado.