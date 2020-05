A seis años de la muerte de Jorge Ibáñez, su mamá, Mabel, y su hermana Alejandra están enfrentadas por la herencia y el supuesto mal manejo del patrimonio que dejó el diseñador, que administra exclusivamente la primera, pero que heredó también la otra.

La herencia incluye propiedades -ahora trascendió son más de una docena de Jorge Ibáñez padre que tenía en la provincia-, dinero en una caja de seguridad y cuentas bancarias. Alejandra Bellini, abogada de la hermana del fallecido modisto, contó que el 8 de abril tenían pautada una audiencia, pero fue suspendida por la pandemia de coronavirus. "Es una situación muy complicada para ella como hija. Hace dos años y medio que Alejandra no tiene contacto con su mamá. Hay muchas personas alrededor de Mabel que no la dejan hablar por teléfono con su hija, una reconocida cardióloga que vive en Colombia".

Este miércoles, la letrada brindó más detalles en "Confrontados". "Hay muchos locales del papá de Jorge alquilados, farmacias, panaderías, y Alejandra jamas recibió un peso, su madre nunca le rindió cuentas. Los bienes nunca se repartieron y, en cuanto al local, hay una sucesión de hechos que apuntan a un vaciamiento de empresa. Estamos investigando si el dinero de los alquileres del papá de Jorge se está utilizando para solventar La Mesón; se vaciaron las cajas de seguridad y, si se gastó el dinero, mi clienta quiere saber en qué. Alrededor de Mabel Ibáñez hay buitres y tenemos que saber quiénes son", declaró.

Por otra parte, trascendió un comunicado que escribió Alejandra Ibáñez: "En todo momento he querido acercarme a mi mamá, es muy doloroso ver cómo se apropiaron de los sentimientos de mi mamá alejándola de hijos y nietos y ellos la sometieron a exámenes para demostrar que está sana y que hizo todo por su voluntad".

Si vamos para atrás en el tiempo, recordemos el video que Mabel Ibáñez le entregó a "Intrusos" donde hizo fuertes acusaciones contra su hija. "Hay dos cosas que Dios aborrece, y lo dice la Iglesia: una de las cosas es la lengua mentirosa. Primero, señores periodistas, cerciórense bien antes de perjudicar a personas que están trabajando, porque yo nunca bajé los brazos aun en el dolor que tuve por la muerte de mi hijo. Y el otro dolor es la ambición de ciertas personas. Y digo ciertas personas, porque la ambición de mi hija es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero. La ambición de mi hija es tan grande que no mide las consecuencias", finalizó.