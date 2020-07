Harto de las acusaciones que lanzó Nicole Neumann contra Mica Viciconte, Fabián Cubero rompió el silencio y defendió a su novia con uñas y dientes. Luego de que la modelo la tildara de maltratar a una de sus hijas, el futbolista hizo un furioso descargo.

"Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Además, mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'", aseguró hace algunos días la panelista de " Nosotros a la Mañana".

Tras los dichos de la madre de Sienna, Alegra e Indiana, Hugo, el padre de Viciconte, sostuvo este viernes en "El Show del Problema": "Se habló muy mal de Micaela, hablan en potencial y eso les da derecho a hablar mal de una persona sin pruebas, injuriando y difamando. Uno desde acá no puede hacer nada. A Mica siempre la atacaron, desde ' Combate'. Ella tiene una personalidad marcada, desde chica fue competitiva".

"Llega un momento en que te satura, sin importar cuanta cintura tengo. Hablar de maltrato infantil es pasar un límite. Mi hija no jode a nadie, tiene el placard limpio. Ella está tranquila", afirmó.

El deportista defendió a su pareja y aseguró que guarda mucho cariño por sus tres hijas.

Las palabras de su padre hicieron llorar a Micaela, quien sostuvo entre lágrimas que entiende el juego mediático pero cuando se meten en algo personal se convierte en una situación delicada. "Ayer estuve una hora escondida llorando para que no me viera Fabián. Se pone en duda si soy o no soy agresiva, no se con qué necesidad me hacen mier... Yo no hice nada, tengo valores, esto es una falta de respeto a todo el mundo. Yo no me merezco esto, ¿por qué no me dejan de hinchar las pel...?", manifestó la panelista.

La ex " Combate" se tranquilizó y sorprendió cuando su novio mantuvo un diálogo con el ciclo de Canal Nueve para defenderla. Intentando no violar la medida cautelar que le impuso la madre de sus hijas, el futbolista exclamó: "Desde ayer que Mica no está bien. No comió, traté de hablar con ella, la está pasando muy mal con todo lo que pasó en 'Hay que ver'. Indigna, yo sé que Mica es un amor de persona, conmigo, con mi familia, con mis hijas, con sus amigos. Me indigna. Yo trato de no exponerme demasiado, porque tengo una medida cautelar que me limita a hablar de algunas situaciones. Justamente esa medida cautelar se puso para que no se viera el amor y el afecto que se tienen Mica y mis hijas".

"Hoy es el cumpleaños de mi hija menor, me correspondería estar con ella, pero tengo que actuar por la vía legal, esta es la segunda denuncia que hago por impedimento de contacto. No me queda otra, ya rebalsó el vaso", continuó indignado. Y argumentó: "Mica se ve muy afectada, más allá de que yo vengo golpe tras golpe. Públicamente la que se la lleva es ella, no hay nada concreto ni nada lógico de lo que se dijo ayer. Denise le consulta a la íntima amiga de Nicole, que dice un montón de cosas que no son ciertas. Yo sé muy bien cómo es la relación entre mis hijas y Mica. Es todo muy indignante".

"Es lamentable dejarse llevar por dichos que supuestamente dicen mis hijas, que son chicas. Esto es exponerlas constantemente. Esto no está bien. Yo trato de respetar todo lo que firmo, todo lo que hay que cumplir. Lamentablemente hay cosas que no se cumplen", agregó convencido.

.

"Quiero hacer hincapié en el problema que está atravesando hoy Mica. Recibí una medida cautelar para no mostrar a mis hijas en las redes porque se estaba viendo el cariño que le tenían a Mica. Partiendo de esa base, sale todo esto. Los abogados de Nicole me dicen que más no pueden hacer. Hay una diferencia entre lo que ella quiere y lo que habilita la ley", expresó convencido el "Poroto" Cubero.

Asimismo, confesó que le entristece y le produce mucha impotencia el conflicto con su ex. "Una cosa es lo que dicen las nenas y otra cosa es lo que transmiten los grandes. Es muy complicado. Si pones una medida cautelar para no exponer a las nenas, no podes exponerlas permanentemente. Ahí es donde uno se indigna. Estos dichos son todos erróneos, no tienen nada que ver, ya sabemos cómo es el trato. Venimos de familias muy amorosas y eso es lo que nosotros transmitimos constantemente", arremetió.

Por último, advirtió: "Mica tiene un amor incondicional, nosotros estamos tranquilos y esperamos con muchas ansías el momento en el que llegan las chicas para estar con ellas. Somos muy compañeros, la pasamos muy bien, somos una familia normal. Como padre separado a uno lo que lo enamora es el trato que tiene una mujer con sus hijas".