Después de que circulasen versiones que aseguraban que ya se encontraba en trabajo de parto, Pampita estuvo presente como jurado en la noche del miércoles en " ShowMatch: La Academia" y fue acompañada por su gran familia ensamblada, formada por su esposo Roberto García Moritá y sus hijos, Bautista, Benicio, Benjamín, Delfina y Santino.

Marcelo Tinelli le dio la bienvenida a todo el clan, agradeció su visita ante las cámaras y explicó que el empresario gastronómico siempre estuvo presente en el reality artístico pero detrás de bambalinas.

“Te había prometido que iba a venir y acá estoy", comenzó García Moritán y dio algunos detalles del último tramo del embarazo de Ardohain antes de dar a luz: "¡Viste la panza cómo está! ¡Impresionante! Fui papá muy joven y veremos cómo me encuentra esta paternidad ahora que soy un poco más grande. En unos meses les cuento".

García Moritán fue invitado a " La Academia" y casi dice el nombre de su hija.

En la misma línea, el empresario sorprendió al revelar el único pedido que recibió de parte de la conductora para su hija: “Caro me encomendó una sola misión: bañar a la beba todas las tardes. Pienso hacer mucho más, igual”.

.

La jurado de "La Academia" explicó la razón de su encargo: “Es para que no se cuelgue laburando hasta cualquier hora. Ponemos un horario tope y la beba lo va a estar esperando para que la bañe todos los días. Así tiene algo fijo para volver a la casa rápido”.

Después, con respecto a la elección del nombre de la beba por nacer, Roberto expresó: “Dicen que hay una lista, pero yo no la vi”. Pampita tomó la posta y le pidió que no diga nada: “No damos la lista porque se va a quemar... ¡Va a empezar a opinar todo el mundo! No son dos nombres, es uno solo, seguro, pero todavía no sabemos cuál”.