Mientras se encuentra en el ojo de la tormenta después de que su pareja desde hace 27 años, Verónica Soldato, revelara a los medios sus repetidas supuestas infidelidades con otras mujeres, Horacio Cabak tomó la decisión de no presentarse en "Polémica en el Bar" para proteger a su familia.

Después de que los medios argentinos debatieran sobre esta sorprendente noticia durante toda la semana, el conductor de "La Jaula de la Moda" prefirió dejar de participar del ciclo de América TV con la finalidad de no alimentar más la controversia.

La panelista de "Intrusos", Evelyn Von Brocke, se comunicó con el periodista para saber qué le depara en su futuro laboral: “Me dijo que no iba a ir a Polémica ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni probablemente en toda la semana. Se va a tomar un tiempo hasta que esto se calme, se va a dedicar a su familia, a revincularse, y a pensar. Sobre todo, a pensar”.

El periodista resolvió no estar presente en "Polémica en el Bar" por el resto de la semana.

“Así que por ahora Horacio Cabak no vuelve a Polémica en el Bar. Por lo menos hasta que termine la ‘ciencia ficción de su vida’. Eso es lo que él siente eso en este momento. Que le gustaría ir a un programa de televisión a hablar de un montón de cuestiones de lo cotidiano, la vida y el país. Pero se siente involucrado para tener que hablar de su vida, su corazón, de su familia. Él quiere proteger a su familia, por eso va. No va a ir a Polémica en el Bar porque quiere proteger a su familia y no quiere hablar más de ellas”, aseguró sobre la determinación de Cabak.

Por su parte, el conductor compartió en sus redes sociales que la Justicia aprobó el bozal legal para que no se den detalles de su escandalosa ruptura con Soldato. "Las cosas de a poco van volviendo a su sitio. Gracias Dr. Fernando Burlando. Gracias Dra. Elba Marcovecchio", escribió Cabak.

La cautelar resuelve que queda prohibida la difusión, divulgación, exhibición, exposición, o alusión a cualquier tipo mensaje, conversación, audio o imagen que se refiera a la vida íntima del periodista, su ex pareja y sus hijos.