El lunes Brian Lanzelotta anunció su candidatura a primer concejal de La Matanza por el Partido Federal. El ex "Gran Hermano" sorprendió a todos porque nunca había hablado de su interés por la política.

Con un video en sus redes sociales, el cantante de cumbia aseguró: "Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza más justa, equitativa y segura para todos los Matanceros. Desde hoy me postuló a PRIMER CONCEJAL DE LA MATANZA POR EL PARTIDO FEDERAL. Espero contar con ustedes ya que ustedes desde HOY pueden contar conmigo!!!".

.

El músico fue muy cuestionado en redes sociales por su falta de experiencia y muchos señalaron que nunca había terminado la secundaria. Sobre las distintas reacciones que generó su anuncio, Brian manifestó: "Se identifican conmigo, saben que yo pasé y paso por las mismas necesidades. Las críticas las leí, las escucho. Si son constructivas las tomo; si son destructivas las hago a un costado. Criticar es fácil, pero a la hora de hacer y ayudar, de poner manos a la obra, no es la misma cantidad de gente la que está. Está bueno menos crítica y más ayuda".

"Puedo no tener experiencia en política, no tener estudios terminados pero tengo experiencia en vivir en un barrio pobre, abandonado e inseguro. Me robaron a mí, a mi hermana, a mi sobrino. Llevé a mi hermano a un hospital y no había cama y lo atendieron en la ambulancia. Entonces, pasé y paso por un montón de cosas que pasa la gente. Eso es algo que no te lo da el estudio ni los años de política, eso te lo da vivir en un barrio como en el que vivo yo. Teniendo los políticos tanta experiencia, mirá cómo esta el país: está como está por políticos con muchos años de estudio, muchos títulos en la pared y muchos millones en cuentas extranjeras", aseguró en diálogo con Teleshow.